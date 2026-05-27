Журналист Христофору: Обращение фон дер Ляйен к России стало унижением для ЕС

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России было воспринято как унизительное для стран Евросоюза (ЕС). Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — отметил журналист.

Эксперт считает, что заявления фон дер Ляйен представляют угрозу прежде всего для самого Евросоюза, поскольку способствуют дальнейшему обострению отношений с Россией. Журналист также выразил недоумение тем, что после подобных, по его мнению, абсурдных заявлений от России продолжают ожидать переговоров с Евросоюзом.

Ранее фон дер Ляйен отказалась назвать имя возможного переговорщика в диалоге между Европейским союзом и Россией. «Я, конечно же, не собираюсь делать предположения по поводу каких-либо имен», — сказала глава Еврокомиссии.