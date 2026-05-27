Российский военный рассказал о бегстве ВСУ из Гришина

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские войска при бегстве из Гришина под Красноармейском бросили без оружия и бронежилетов группу солдат из семи человек, рассказал врио командира штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Айшет Люктугбара. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все они сдались в плен. «Противник находился там без бронежилетов, без подготовленного оружия, деморализованный. Мы скрытно подошли к ним», — подчеркнул он.

Как указал военный, в общей сложности взяли в плен семь человек.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в бой военнослужащих без оружия и комплектования.

