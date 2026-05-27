04:00, 27 мая 2026

Похудевшая рэперша Lizzo показала фигуру в бикини со словами «не хватает полных девушек»

Американская рэперша Lizzo показала фигуру в ярком бикини после похудения
Мария Винар

Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала фигуру в откровенном виде со словами «не хватает полных девушек». Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница поделилась снимками после похудения. На них знаменитость предстала в ярко-розовом бикини, который состоял из бюстгальтера и плавок с тонкими завязкам на талии. При этом она позировала с шелковым платком на голове и осветленными бровями. «Мне не хватает полных девушек с выпирающими животами», — подписала звезда публикацию, которая набрала 139 тысяч лайков.

В июне прошлого года Lizzo призналась, что ради похудения перепробовала все, включая упомянутый препарат для лечения диабета «Оземпик». Однако, по словам рэперши, наилучшие результаты ей дал отказ от веганской диеты.

Позже Lizzo пожаловалась на последствия «Оземпика». Певица заявила, что полных моделей не приглашают на показы, поскольку они больше не востребованы из-за массового приема звездами препарата.

