Мужчина попросил у жены крупную сумму денег и получил отказ по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником 952867 рассказал о конфликте с женой, причиной которого стали деньги. 42-летний мужчина уточнил, что у него с супругой раздельные бюджеты.

«Мы поженились два года назад, и это второй брак для нас обоих. У меня есть 17-летняя дочь от первого союза, а у жены детей нет. Перед свадьбой мы четко договорились о раздельном ведении финансов. Это была моя идея, потому что я хотел защитить деньги, отложенные на обучение моей дочери в колледже», — объяснил мужчина.

Теперь же, когда его дочь подала документы на поступление, выяснилось, что отложенных денег ей хватит от силы на полтора года обучения, поскольку оно стоит около 65 тысяч долларов в год. Поэтому мужчина был вынужден попросить супругу помочь покрыть часть расходов на падчерицу.

«Она отказала, хотя хорошо зарабатывает как консультант — 140 тысяч долларов в год. Однако она сказала, что у нее свои финансовые приоритеты. Кроме того, она напомнила о нашей договоренности о раздельном бюджете. Я очень расстроился и сказал, что не думаю, что она действительно будет требовать от меня соблюдения этого правила в отношении образования моей дочери», — написал автор.

Тем не менее женщина осталась непреклонна. Ее позицию не изменили ни звонки от матери девочки — первой жены автора, ни охлаждение отношений с самим подростком.

Ранее мужчина изучил расходы жены и узнал заставивший его расплакаться факт. Он выяснил, что его возлюбленная годами пользовалась дополнительным секретным счетом.