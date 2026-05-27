Найдено замедляющее возрастную потерю мышц природное вещество

F&F: Вещество из водорослей помогает бороться с возрастным ослаблением мышц

Ученые выяснили, что вещество из бурых водорослей может помогать бороться с возрастным ослаблением мышц. Исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

Речь идет о соединении diphlorethohydroxycarmalol (DPHC), выделенном из бурой водоросли Ishige okamurae. Ранее ученые уже связывали его с усилением мышечных сокращений, однако теперь специалисты впервые изучили его влияние на возрастные изменения мышечной ткани.

Эксперименты проводились как на клетках мышц, так и на взрослых рыбках данио-рерио с искусственно вызванным старением. У животных ухудшались подвижность и мышечная масса, однако после введения DPHC их физическая активность заметно возрастала. Также у рыб улучшалось состояние мышечной ткани и повышался уровень клеточной энергии.

В лабораторных тестах вещество помогало клеткам лучше выживать в условиях старения, снижало уровень окислительного стресса и восстанавливало выработку ATP — основного источника энергии для клеток. Кроме того, DPHC повышал уровень кальция внутри мышечных клеток, что связано с нормальной работой мышц.

По словам исследователей, соединение активировало важный клеточный путь SirT1/PGC-1α, который участвует в энергетическом обмене и поддержании мышечной функции. Авторы считают, что вещества из морских водорослей в будущем могут стать основой для средств против возрастной потери мышечной массы и снижения физической активности.

Ранее ученые выяснили, что соединение чеснока поддерживает мышечную силу и снижает возрастную слабость.