Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:00, 27 мая 2026Наука и техника

Найдено замедляющее возрастную потерю мышц природное вещество

F&F: Вещество из водорослей помогает бороться с возрастным ослаблением мышц
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: postoost / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что вещество из бурых водорослей может помогать бороться с возрастным ослаблением мышц. Исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

Речь идет о соединении diphlorethohydroxycarmalol (DPHC), выделенном из бурой водоросли Ishige okamurae. Ранее ученые уже связывали его с усилением мышечных сокращений, однако теперь специалисты впервые изучили его влияние на возрастные изменения мышечной ткани.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Эксперименты проводились как на клетках мышц, так и на взрослых рыбках данио-рерио с искусственно вызванным старением. У животных ухудшались подвижность и мышечная масса, однако после введения DPHC их физическая активность заметно возрастала. Также у рыб улучшалось состояние мышечной ткани и повышался уровень клеточной энергии.

В лабораторных тестах вещество помогало клеткам лучше выживать в условиях старения, снижало уровень окислительного стресса и восстанавливало выработку ATP — основного источника энергии для клеток. Кроме того, DPHC повышал уровень кальция внутри мышечных клеток, что связано с нормальной работой мышц.

По словам исследователей, соединение активировало важный клеточный путь SirT1/PGC-1α, который участвует в энергетическом обмене и поддержании мышечной функции. Авторы считают, что вещества из морских водорослей в будущем могут стать основой для средств против возрастной потери мышечной массы и снижения физической активности.

Ранее ученые выяснили, что соединение чеснока поддерживает мышечную силу и снижает возрастную слабость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин рассказал о причинах изменения параметров бюджета России

    Обращение фон дер Ляйен к России обернулось унижением для Евросоюза

    Бойфренд переспавшей с тысячей мужчин порнозвезды раскрыл секрет их отношений

    Найдено замедляющее возрастную потерю мышц природное вещество

    Похудевшая рэперша Lizzo показала фигуру в бикини со словами «не хватает полных девушек»

    Мужчина попросил у жены крупную сумму денег и получил отказ по неожиданной причине

    В Китае рассказали о пощечине Европе от России во время визита Путина в Пекин

    В российском регионе нашли исчезнувшую мать с пятью детьми

    Российский военный рассказал о бегстве ВСУ из Гришина

    Россиянин описал метод ограбления в Мексике фразой «ребенок с пистолетом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok