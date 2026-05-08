Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

CM: Соединение чеснока поддерживает мышечную силу и снижает возрастную слабость

Соединение, содержащееся в экстракте выдержанного чеснока, может помогать поддерживать мышечную силу и снижать возрастную слабость. К такому выводу пришли японские исследователи в работе, опубликованной в журнале Cell Metabolism (CM).

Ученые изучили вещество S-1-propenyl-L-cysteine (S1PC), которое содержится в экстракте выдержанного чеснока — специальной форме чеснока, прошедшей длительную обработку и созревание. Эксперименты показали, что соединение активирует важные механизмы клеточного обмена и запускает выработку фермента eNAMPT в жировой ткани. Затем этот фермент через кровь воздействует на гипоталамус — область мозга, связанную с регуляцией обмена веществ и работы мышц.

В результате у пожилых мышей, длительно получавших S1PC, снизились признаки возрастной хрупкости, увеличилась мышечная сила и восстановилась нормальная температура тела. Исследователи также обнаружили, что у людей после приема вещества повышался уровень eNAMPT в крови, особенно при достаточном количестве жировой ткани.

Авторы считают, что открытие может помочь в разработке более доступных способов борьбы с возрастным снижением физической активности и мышечной слабостью. При этом ученые подчеркивают, что пока речь идет прежде всего о лабораторных данных, а эффективность и долгосрочное действие S1PC у людей еще предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях.

