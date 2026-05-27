Минфин рассказал о причинах изменения параметров бюджета России

Силуанов: Минфин изменит параметры бюджета из-за изменения макроусловий

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью изданию «Коммерсантъ» назвал причины изменения параметров бюджета России.

По его словам, ведомство доработает их из-за изменения макроусловий. «Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — уточнил министр.

Он добавил, что Минфин координирует свои действия с Банком России, чтобы обеспечить баланс бюджета.

Ранее Силуанов опроверг слухи о подготовке заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. По его словам, федеральный бюджет будет сбалансирован через сокращение расходов.

