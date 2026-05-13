Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 13 мая 2026Экономика

Силуанов опроверг подготовку заморозки вкладов в России

Глава Минфина Силуанов назвал сообщения о грядущей заморозке вкладов вбросами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство не занимается подготовкой заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются», — заверил чиновник. По его словам, бюджет будет сбалансирован через сокращение расходов.

На прошлой неделе ведомство сообщило о росте дефицита федерального бюджета до 5,88 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем за первые четыре месяца годом ранее, и в полтора раза превышает годовой план по превышению расходов над доходами.

Позднее стало известно о пересмотре правительством прогноза по состоянию национальной экономики на текущий год. В частности, ожидания по росту ВВП упали более чем в три раза, до 0,4 процента, а по инфляции — выросли до 5,2 процента. При этом власти ожидают сокращения инвестиций второй год подряд.

В конце апреля Силуанов призвал граждан перестать хранить деньги «под подушкой», а класть их на депозиты или покупать ценные бумаги, поскольку таким образом средства будут участвовать в развитии экономики.

Слухи о заморозке вкладов в России ходят уже несколько лет. Летом прошлого года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что за ними могут стоять застройщики, которые таким образом хотят мотивировать граждан со сбережениями вкладывать средства в новостройки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Ельцина обвинили в превращении России в колонию Запада

    Назван эталонный для российских чиновников автомобиль

    Врач отчитала россиянку за внешность во время приступа желчной колики

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok