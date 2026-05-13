Силуанов опроверг подготовку заморозки вкладов в России

Глава Минфина Силуанов назвал сообщения о грядущей заморозке вкладов вбросами

Правительство не занимается подготовкой заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются», — заверил чиновник. По его словам, бюджет будет сбалансирован через сокращение расходов.

На прошлой неделе ведомство сообщило о росте дефицита федерального бюджета до 5,88 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем за первые четыре месяца годом ранее, и в полтора раза превышает годовой план по превышению расходов над доходами.

Позднее стало известно о пересмотре правительством прогноза по состоянию национальной экономики на текущий год. В частности, ожидания по росту ВВП упали более чем в три раза, до 0,4 процента, а по инфляции — выросли до 5,2 процента. При этом власти ожидают сокращения инвестиций второй год подряд.

В конце апреля Силуанов призвал граждан перестать хранить деньги «под подушкой», а класть их на депозиты или покупать ценные бумаги, поскольку таким образом средства будут участвовать в развитии экономики.

Слухи о заморозке вкладов в России ходят уже несколько лет. Летом прошлого года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что за ними могут стоять застройщики, которые таким образом хотят мотивировать граждан со сбережениями вкладывать средства в новостройки.