Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 2 июня 2026Мир

Стало известно о планах России склонить США к переговорам по Украине

WP: Россия хочет склонить США к возобновлению переговоров по конфликту на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия якобы может использовать угрозу эскалации конфликта, чтобы склонить США к возобновлению переговоров по Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на российских аналитиков и европейских чиновников.

«Москва может использовать угрозу эскалации, чтобы попытаться склонить США к возобновлению мирных переговоров, в которых Кремль рассчитывает на давление со стороны администрации президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью вывода войск из Донбасса», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась, однако «переговоров как таковых нет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

    Появились подробности о лесной расправе над российским подростком

    Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

    Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

    Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok