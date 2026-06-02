Стало известно о планах России склонить США к переговорам по Украине

WP: Россия хочет склонить США к возобновлению переговоров по конфликту на Украине

Россия якобы может использовать угрозу эскалации конфликта, чтобы склонить США к возобновлению переговоров по Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на российских аналитиков и европейских чиновников.

«Москва может использовать угрозу эскалации, чтобы попытаться склонить США к возобновлению мирных переговоров, в которых Кремль рассчитывает на давление со стороны администрации президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью вывода войск из Донбасса», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась, однако «переговоров как таковых нет».