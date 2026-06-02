Российский певец раскритиковал Лепса из-за разницы в возрасте с бывшей невестой

Певец Gazan назвал слишком большой разницу в возрасте Григория Лепса и Авроры Кибы

Российский певец Gazan (настоящее имя — Константин Жуков) высказался о разнице в возрасте между народным артистом России Григорием Лепсом и его бывшей невестой Авророй Кибой. Его слова приводит KP.RU.

Исполнитель заявил, что согласен с фразой «любви все возрасты покорны», поскольку в отношениях важнее подходить друг другу «по вайбу и настроению». Он отметил, что все люди имеют право на счастье независимо от года рождения. В то же время артист признался, что считает разницу между 63-летним Лепсом и 20-летней Кибой слишком значительной.

«Хотя бы грань держите небольшую», — заключил Gazan.

Ранее Лепс заявил, что в будущем может возобновить отношения с Кибой. Говоря о причинах расставания, певец объяснил, что обладает определенными жизненными принципами, которые уже не получится поменять.