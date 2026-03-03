Реклама

18:37, 3 марта 2026Культура

Лепс намекнул на причину расставания с 20-летней невестой

Лепс на фоне расставания с Кибой заявил, что не позволит себя перевоспитывать
Ольга Коровина
Аврора Киба и Григорий Лепс

Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс намекнул на причины расставания с 20-летней невестой Авророй Кибой. Его слова передает KP.RU.

В беседе с журналистами певец не исключил, что в будущем может возобновить отношения с Кибой. В то же время Лепс не согласился с утверждением, что это он потерял невесту. «Я ничего не терял. Потеряли меня!» — заявил артист.

Говоря о причинах расставания, Лепс объяснил, что обладает определенными жизненными принципами, которые уже не получится поменять. «Перевоспитывать себя или перевоспитывать меня я никому не позволю», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что посещаемость концертов Лепса упала на фоне расставания с Кибой, поскольку певец столкнулся с критикой со стороны женской аудитории. По данным Shot, за выступления в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках артист заработал 57 миллионов рублей из возможных 70 миллионов.

