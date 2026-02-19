Реклама

12:30, 19 февраля 2026Культура

Лепс не смог собрать полные залы на фоне расставания с молодой невестой

Shot: Посещаемость концертов Лепса упала на фоне расставания с Авророй Кибой
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посещаемость концертов народного артиста России Григория Лепса упала на фоне расставания с невестой Авророй Кибой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По подсчетам источника, за выступления в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках певец заработал 57 миллионов рублей из возможных 70 миллионов. В Краснодаре организаторам не удалось реализовать около 800 билетов, в Ставрополе и Ессентуках пустовала почти половина зала.

Как отмечает Shot, билеты на концерты артиста стали хуже продаваться после его расставания с 20-летней Кибой, поскольку Лепс столкнулся с критикой со стороны женской аудитории. «Григорию даже припомнили его высказывание трехлетней давности о том, что современные девушки неинтересные и с 8 Марта их поздравлять не надо», — сказано в публикации.

Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним Лепсом в конце января. Она уточнила, что расставание произошло на ноте благодарности и уважения. До этого пара готовилась к свадьбе. Певец заявлял, что хочет устроить торжество в Москве на Красной площади и установить барную стойку у Мавзолея.

