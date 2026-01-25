Реклама

19:50, 25 января 2026Культура

19-летняя невеста Лепса объявила о разрыве отношений

Невеста Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений
Екатерина Ештокина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом. Информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.

19-летняя девушка подчеркнула, что намерена опередить сплетни, домыслы и слухи. По ее словам, расставание произошло на ноте благодарности и уважения. При этом Киба добавила, что на их совместном пути было много доброго и теплого.

«Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — заключила она.

В декабре 2025 года невеста Лепса описала первый поцелуй с 63-летним певцом. Отвечая на вопрос ведущей программы «ШОРТС ШОУ» об интимном моменте, Киба смутилась.

    Обсудить
