Жена Сафонова высмеяла обращение порнозвезды к мужу перед финалом Лиги чемпионов

Жена Сафонова Кондратюк заявила, что вратарь не сделал ни одного сейва в финале ЛЧ

Марина Кондратюк, жена российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова, отреагировала на обращение порнозвезды Мэри Рок к голкиперу перед финалом Лиги чемпионов. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ладно. Скажу честно. Матвей не сделал ни одного сейва вчера, чтобы порнозвезда Мэри Рок, не дай Бог, не подарила ему ни одной жаркой ночи», — высмеяла Кондратюк порноактрису.

Ранее Рок обратилась к Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Актриса пообещала футболисту «столько жарких ночей», сколько он сделает сейвов в матче.

ПСЖ одержал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.