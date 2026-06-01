На въезд в Россию со стороны одной европейской страны выстроилась очередь

На въезд в Россию со стороны Эстонии выстроилась очередь из людей с чемоданами

Вечером 31 мая перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) со стороны эстонской Нарвы образовалась длинная очередь из желающих попасть в российский Ивангород. Это видно на кадрах общедоступной трансляции с камеры наблюдения.

По состоянию на 21:35 по московскому времени хвост из людей сохранялся. На видео — десятки человек с чемоданами. На прилегающей парковке скопилось около 30 машин.

Несколькими часами ранее СМИ сообщали, что очередь из автомобилей на подъезде и на парковке достигала примерно 70 машин. Причина скопления людей и транспорта на сопредельной стороне не уточняется, однако российский пункт пропуска, по предварительным данным, работает штатно.

Ранее эстонские таможенники отказались пропустить россиянина через границу из-за слишком дорогих кроссовок. 39-летний гражданин РФ и Финляндии хотел выехать в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт.