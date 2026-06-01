В Херсонской области заявили о намеренном ударе по Геническу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в беседе с РИА Новости.

«Это была намеренная террористическая акция киевского режима. Удар пришелся по густонаселенному району Геническа — многоквартирным домам — в выходной день, когда люди в основном были дома и отдыхали», — подчеркнул Василенко.

Он уточнил, что поблизости никаких военных объектов не находилось.

Ранее стало известно, что ребенок не выжил после атаки ВСУ в Геническе. Василенко отметил, что жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения. На тот момент сообщалось о шести раненых гражданах.