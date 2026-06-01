Бывший СССР
01:58, 1 июня 2026Бывший СССР

В Молдавии отреагировали на решение выйти из СНГ

Экс-президент Додон: Выход Молдавии из СНГ окажется ударом для экономики
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Намерение выйти Содружества Независимых Государств (СНГ) будет ударом для экономического сектора Молдавии. Об этом заявил председатель молдавской Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон в интервью, показанном в эфире канала «Беларусь 1».

По его мнению, соответствующее решение молдавские власти продвигают в попытках понравиться европейским кураторам. Говоря о зависимости экономики республики от СНГ, Додон напомнил, что сейчас есть очень большое количество многосторонних соглашений в экономике, на базе которых Молдавия сотрудничает в рамках СНГ.

Впрочем, политик отметил и положительные моменты. Он подчеркнул, что подобные решение не реализуются в короткие сроки. «Плюс в том, что это быстро не делается. С учетом того, что рейтинги нынешней власти падают, все понимают, что в ближайшее время власть в Молдове поменяется», — заявил Додон, пообещав, что они обязательно вернут участие на платформах СНГ и ЕАЭС.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что президент Молдавии Майя Санду усилит антироссийский курс страны. «Конфронтацию с Россией Кишинев будет только усиливать. Нет сомнения и в том, что закулисные кукловоды в лице евроглобалистов будут и дальше ее в этом поддерживать», — подчеркнул парламентарий.

