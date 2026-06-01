Хиропрактик попытался изнасиловать пациентку и придумал нелепое оправдание

В Японии самопровозглашенный врач-хиропрактик попытался изнасиловать пациентку. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в городе Касива, префектура Тиба. В полицию обратилась 40-летняя женщина и заявила, что в марте подверглась сексуальному насилию во время сеанса у 57-летнего Тацуи Ямагути.

Мужчину арестовали в среду, 27 мая. На допросе он отказался признать вину. «Я несколько раз обнимал и целовал ее, но ничего подобного не делал», — ответил он на обвинения в сексуальном насилии.

Ранее сообщалось, что психотерапевт из Британии решил вылечить пациентку от панических атак при помощи секса и попал под суд. Он, в частности, заявил женщине, что его пенис является лазерным лучом, который сжигает психологические травмы.