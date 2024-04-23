Психотерапевт сравнил свой пенис с лазерным лучом и изнасиловал пациентку

Психотерапевт из Британии решил вылечить пациентку от панических атак при помощи секса и попал под суд. Об этом пишет BBC.

Элла Джаннех впервые обратилась к психотерапевту Майклу Луизада в 2011 году из-за панических атак во время секса. Проблема, по мнению Джаннех, крылась в детской травме. Женщина возвращалась на сессии к Луизаде в 2012 и 2016 году. В 2016 врач предложил ей новый вид терапии — «работу с телом». Во время сессии Луизада сравнил свой пенис с лазерным лучом, который «сжигает травму», он также сказал Джаннех, что его пенис «абсорбирует травму» во время пенетрации. После этого мужчина занялся с пациенткой сексом.

Сразу после инцидента Джаннех отправилась в полицию и заявила, что ее изнасиловали и что она не давала согласия на секс. Луизада отрицал все обвинения и утверждал, что секс произошел по взаимному согласию в рамках «терапевтической техники». В 2018 году дело закрыли из-за того, что прокуратура отказалась выдвигать обвинения против врача.

Однако Джанет решила обратиться в суд самостоятельно в рамках гражданского, а не уголовного иска. В ходе одного из заседаний адвокат женщины сообщил, что у его подзащитной «не было свободы дать согласие из-за динамики отношений с терапевтом, и у нее не было всей информации, необходимой для согласия, поскольку он не предупредил ее». По словам адвоката, Джаннех также испытала паническую атаку, из-за которой была просто не в состоянии дать сознательное согласие.

Адвокаты Луизады заявили, что, хотя он и признал, что секс имел место, его целью было «не вступить в половой акт, а удовлетворить желание истца работать с проникновением», добавив, что сеанс был нацелен на «высвобождение энергии». «Обвиняемый медленно и осторожно приступил к сеансу лечения. На каждом этапе он просил четкого устного согласия на предложенный следующий шаг», — сказал адвокат терапевта. Он также подчеркнул, что деятельность Луизады «может не соответствовать общественным нормам», но его работа была «законной деятельностью».

Ранее сообщалось, что врач из американского города Нейплс, штат Флорида, одурманил веселящим газом и изнасиловал двух пациенток. Одна из жертв обнаружила это и обратилась в полицию.