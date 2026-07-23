Россиянина с тяжелым отравлением эвакуировали на лошади с горного озера в Сочи

23-летнего россиянина с тяжелым отравлением эвакуировали с горного озера Кардывач в Сочи

Спасатели эвакуировали 23-летнего россиянина с тяжелым отравлением с горного озера Кардывач в Сочи. Об этом сообщает Южный региональный ПСО МЧС России в MAX.

Информация о происшествии поступила сотрудникам ведомства через службу 112. Звонивший пожаловался на симптомы сильного отравления. Самостоятельно молодой человек передвигаться не мог и попросил помощи спасателей, которые находились рядом с озером на высоте 1,8 тысячи метров. Они доехали до Энгельмановых полян на автомобилях высокой проходимости, а затем выдвинулись к месту происшествия пешком.

Пострадавшему оказали доврачебную помощь и поставили ему капельницу. После этого его эвакуировали верхом на лошади к месту стоянки автомобилей и доставили в больницу. Спасательная операция длилась 18 часов. Позже выяснилось, что группа, в составе которой был молодой человек, свой маршрут в МЧС не регистрировала.

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