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18:11, 23 июля 2026 (обновлено: 18:21, 23 июля 2026)Путешествия

Россиянина с тяжелым отравлением эвакуировали на лошади с горного озера в Сочи

23-летнего россиянина с тяжелым отравлением эвакуировали с горного озера Кардывач в Сочи
Алина Черненко

Фото: Dizzy_Studio / Shutterstock / Fotodom

Спасатели эвакуировали 23-летнего россиянина с тяжелым отравлением с горного озера Кардывач в Сочи. Об этом сообщает Южный региональный ПСО МЧС России в MAX.

Информация о происшествии поступила сотрудникам ведомства через службу 112. Звонивший пожаловался на симптомы сильного отравления. Самостоятельно молодой человек передвигаться не мог и попросил помощи спасателей, которые находились рядом с озером на высоте 1,8 тысячи метров. Они доехали до Энгельмановых полян на автомобилях высокой проходимости, а затем выдвинулись к месту происшествия пешком.

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Пострадавшему оказали доврачебную помощь и поставили ему капельницу. После этого его эвакуировали верхом на лошади к месту стоянки автомобилей и доставили в больницу. Спасательная операция длилась 18 часов. Позже выяснилось, что группа, в составе которой был молодой человек, свой маршрут в МЧС не регистрировала.

Ранее во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста. Одиннадцатилетний мальчик не выжил, а его отец получил серьезные травмы.

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