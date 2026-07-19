На Эльбрусе два альпиниста сорвались во время восхождения

МЧС: Один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, а другой получил травмы

Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

По словам собеседника агентства, трагедия произошла на высоте около 4200-4600 метров. Один из туристов погиб, второй получил травмы, добавил источник.

Сейчас на место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

11 июля сообщалось, что турист из Малайзии умер на Эльбрусе после восхождения в составе группы незарегистрированных альпинистов. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали тело погибшего на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.