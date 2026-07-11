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16:53, 11 июля 2026Путешествия

На Эльбрусе погиб альпинист

Турист из Малайзии умер на Эльбрусе после восхождения
Дмитрий Воронин

Кадр: МЧС Кабардино-Балкарии / MAX

Турист из Малайзии умер на Эльбрусе после восхождения в составе группы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Группа незарегистрированных альпинистов из четырех человек при спуске с вершины попросила о помощи. Один из участников восхождения, 48-летний альпинист из Малайзии, скончался при спуске», — уточнили в ведомстве.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали тело погибшего на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе. Ведется доследственная проверка.

В начале недели стало известно о гибели на Эльбрусе еще одного альпиниста. Им оказался житель Санкт-Петербурга 1991 года рождения.

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