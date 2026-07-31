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20:15, 31 июля 2026Мир

Трамп назвал следующую цель ударов по Ирану

Трамп: США намерены уничтожить весь оставшийся военный потенциал Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США намерены уничтожить весь военный потенциал, которым обладает Иран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.

«Мы занимаемся этим уже пять месяцев и уничтожили их военный потенциал. Опять же, кое-что у них осталось, но скоро не останется ничего», — подчеркнул глава Белого дома.

Также Трамп добавил, что американские военные собираются наносить «очень сильные удары» по территории Исламской Республики «до тех пор, пока иранцы не скажут, что больше не могут этого терпеть».

Ранее Трамп пригрозил, что США возобновят военную операцию против Ирана, если не получат все, что хотят.

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