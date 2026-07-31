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20:55, 31 июля 2026 (обновлено: 21:01, 31 июля 2026)Культура

Звезда «СашиТани» раскрыла секрет счастливых отношений

Актриса Алина Ланина заявила, что находится в отношениях не из-за бытовой безыходности
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Алина Ланина, известная по роли в сериале «СашаТаня», поделилась секретом счастливых отношений. Ее слова передает «Леди Mail».

Ланина рассказала, что в счастливых отношениях особенно важны поддержка и личная свобода. Своего избранника артистка до сих пор скрывает от общественности.

«Это тоже влияет на качество отношений, мы вместе не из-за бытовой безысходности, когда люди живут под одной крышей только потому, что им некуда уехать, или женщина остается с мужчиной только из-за того, что у нее нет своих денег», — отметила Алина.

Она подчеркнула, что для нее в отношениях исключены манипуляции.

Ранее звезда «СашиТани» ответила на вопрос об эмиграции. В какой-то момент Ланина покинула Россию, заявив, что у нее нет привязки к месту.

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