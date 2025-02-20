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17:35, 20 февраля 2025Культура

Звезда «СашиТани» ответила на вопрос об эмиграции

Уехавшая из России актриса Алина Ланина заявила, что у нее нет привязки к месту
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Алина Ланина, известная по роли в сериале «СашаТаня», рассказала, что после отъезда из России еще не нашла себе место для жизни. Об этом она сообщила в интервью YouTube-блогеру Светлане Баласанян.

Ланина заявил, что «спокойно уехала бы» на ПМЖ в другую страну, но сейчас у нее нет нужного количества энергии.

«Я путешествовала по Америке, проехала очень много. Мне вообще кажется, я ужилась бы везде. У меня нет привязки к месту. Главное, чтобы было интересно жить. Моя нынешняя жизнь — жизнь активного возраста», — сообщила артистка.

Также Алина сказала, что хотела бы развивать свою карьеру, но пока не нашла того места, где ей было бы интересно это делать.

Ранее стало известно, что уехавший в США актер сериалов «Кухня» и «Даешь молодежь» Андрей Бурковский избавился от последней квартиры в России.

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