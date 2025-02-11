Уехавший в США звезда «Кухни» избавился от последней квартиры в России

Shot: Актер Бурковский продал последнюю квартиру в Москве за 80 млн рублей

Уехавший жить в США звезда сериала «Кухня», актер Андрей Бурковский, избавился от квартиры в Москве. Это последняя недвижимость артиста в России, пишет Telegram-канал Shot.

Речь идет о четырехкомнатной квартире рядом со станцией «Аэропорт» столичного метро. Площадь жилья составляет 130 квадратных метров. По данным Shot, Бурковскому удалось выручить со сделки 80 миллионов рублей.

В октябре 2023 года СМИ писали, что после отъезда в США актер стал сдавать московскую квартиру в аренду. По данным Shot, тогда Бурковский еще выплачивал ипотеку за недвижимость.

Андрей Бурковский вместе с женой и детьми уехал из России в декабре 2022 года. Сейчас актер живет и работает в США. Ранее он опроверг якобы заявление матери о том, что ей пришлось продать квартиру ради его обучения в США. По словам артиста, эта информация была взята из фейкового интервью, которое его родственница не давала.