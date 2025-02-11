Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 11 февраля 2025Экономика

Уехавший в США звезда «Кухни» избавился от последней квартиры в России

Shot: Актер Бурковский продал последнюю квартиру в Москве за 80 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уехавший жить в США звезда сериала «Кухня», актер Андрей Бурковский, избавился от квартиры в Москве. Это последняя недвижимость артиста в России, пишет Telegram-канал Shot.

Речь идет о четырехкомнатной квартире рядом со станцией «Аэропорт» столичного метро. Площадь жилья составляет 130 квадратных метров. По данным Shot, Бурковскому удалось выручить со сделки 80 миллионов рублей.

В октябре 2023 года СМИ писали, что после отъезда в США актер стал сдавать московскую квартиру в аренду. По данным Shot, тогда Бурковский еще выплачивал ипотеку за недвижимость.

Андрей Бурковский вместе с женой и детьми уехал из России в декабре 2022 года. Сейчас актер живет и работает в США. Ранее он опроверг якобы заявление матери о том, что ей пришлось продать квартиру ради его обучения в США. По словам артиста, эта информация была взята из фейкового интервью, которое его родственница не давала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

      Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

      Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

      В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

      Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

      Со стен замка Аллы Пугачевой начали счищать мох

      Путин поддержал одно решение российского губернатора

      Лоза напомнил Шаляпину о библейских понятиях

      Китайский J-20 впервые заметили в «режиме зверя»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше