Бурковский высмеял заявление матери о продаже квартиры ради его обучения в США

Бурковский опроверг слова матери о продаже квартиры ради его обучения в США

Российский актер Андрей Бурковский опроверг якобы заявление матери Людмилы Бурковской о том, что ей пришлось продать свою квартиру ради его обучения в США. Он высказался по поводу слов родственницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В одном из интервью Людмила якобы рассказала, что Бурковский не может найти работу в Штатах, из-за чего испытывает финансовые трудности. По ее словам, сейчас актер учится на факультете режиссуры. Чтобы поддержать сына, женщина решила продать квартиру.

Бурковский призвал не верить «интервью» его матери. «Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное — интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету. И чем "желтее", тем правдоподобнее», — написал он. В подтверждение своих слов актер пригласил подписчиков на свой первый спектаклю на Бродвее.

Бурковский переехал в США год назад. Сейчас он проживает с семьей в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что уехавший из России стендап-комик Данила Поперечный собирается купить квартиру в Лос-Анджелесе. Приобрести недвижимость в США он планирует с помощью ипотеки.