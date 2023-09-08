Стендап-комик Данила Поперечный решил купить квартиру в Лос-Анджелесе в ипотеку

Российский стендап-комик Данила Поперечный и его жена, блогерша Полина Чистякова, решили приобрести собственное жилье в США. Пара задумалась над покупкой квартиры в ипотеку. Об этом Чистякова рассказала на своем YouTube-канале.

Супруга комика отметила, что аренда недвижимости в Лос-Анджелесе обходится слишком дорого. «Мы задумались что, возможно, стоит озадачиться поиском своего жилья и платить чуть большие деньги, но в счет своей ипотеки. Чтобы не сливать бабки в чужой карман», — заявила она.

Пара уже начала ездить на просмотры объектов. При выборе нового жилья Чистякова и Поперечный в первую очередь обращают внимание на несколько критериев. Среди них — расположение квартиры в хорошем районе и жилом комплексе с бассейном, наличие в ней большого количество естественного света, двух-трех комнат и как минимум двух ванных, одна из которых подходит для мытья собак. Кроме того, Полина хочет иметь гардеробную комнату.

Ранее Поперечный рассказал о своем первом впечатлении от Лос-Анджелеса. Он признался, что ему не понравился город после первого визита.