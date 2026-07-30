Пашинян предупредил о готовности потребовать у России миллиарды долларов

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности брать с России по $2 млрд в год за ЮКЖД

Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней структуры РЖД, но если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, ситуация изменится. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Армения».

Он объяснил, что дело может дойти до международного арбитража, ведь железные дороги в Армении принадлежат государству, и оно вправе использовать их так, как посчитает целесообразным.

«Могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по два миллиарда долларов», — предупредил политик.

Отвечая на вопрос журналистов, не намекает ли он на концессионные выплаты, он заметил, что не видит в этом необходимости. «Мы хотим дружественным образом решить вопрос, но все же решить его», — заверил он.

На тему управления ЮКЖД Пашинян впервые высказался в декабре прошлого года. Тогда речь шла о ремонте участков железной дороги, которая ведет в Азербайджан и Турцию. В мае во время предвыборной кампании премьер утверждал, что правительство Армении возьмет на себя реконструкцию этих направлений.

При этом в феврале этого года он предложил Москве рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами Армении какой-нибудь дружественной третьей стороне. В качестве примера он привел Казахстан, Катар или ОАЭ.

На это секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что российские инвестиции в железные дороги Армении за последние 20 лет превысили 30 миллиардов рублей, поэтому намерения Еревана отказаться от услуг РЖД является «непроработанными».

Как ранее отмечали РЖД, в период с 2008 по 2026 годы в Армении отремонтировано 520 из 782 километров действующих линий, модернизировано и закуплено 135 единиц подвижного состава, а также электрифицировано 100 процентов железнодорожной сети.