13:32, 9 апреля 2026

Армения обсудит вывод своих железных дорог из-под управления России

Пашинян допустил продажу концессии РФ на армянские железные дороги Казахстану
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Армении могут обсудить с находящейся в Ереване делегацией Казахстана возможность продажи российской концессии на армянские железные дороги. Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Он пообещал, что никакого предметного разговора за спиной Москвы быть не может. Ранее политик утверждал, что продажа состоится только в случае согласия России.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) является 100-процентной дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги». Концессионное соглашение, на основании которого РЖД управляет системой железнодорожного транспорта республики, подписано в 2008 году сроком на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

По мнению Пашиняна, концессия создает конкурентные потери для Армении. Ранее он уже предлагал Москве продать право на нее какой-либо стране, дружественной обеим сторонам, — например, Казахстану.

Также в ходе брифинга армянский премьер рассказал о готовящейся новой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться во второй половине июня. Предыдущий разговор прошел 1 апреля в Москве, по данным армянских СМИ, его закрытая часть носила даже более жесткий характер, чем беседа перед журналистами.

Вскоре после визита Пашиняна пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Армении необходимо будет однажды выбрать между Евросоюзом и ЕАЭС.

