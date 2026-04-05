Песков заявил о необходимости Армении выбрать между ЕС и ЕАЭС

13:03, 5 апреля 2026

Песков заявил о возможности Армении развиваться повышенными темпами в ЕАЭС
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволяет Армении развиваться повышенными темпами, но наращивание сотрудничества Еревана с Евросоюзом (ЕС) может поставить республику перед выбором. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Вести».

«Наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», — объяснил он.

При этом сейчас, подчеркнул представитель Кремля, армянская экономика растет быстрее, чем в среднем по СНГ, и гораздо быстрее, чем российская.

На этом фоне, а также с учетом большой армянской диаспоры, проживающей в России, внешнеполитические ориентиры, которые выбирает армянское руководство, являются предметом повышенного интереса Москвы, заключил Песков.

Он выразил уверенность, что премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает невозможность нахождения в ЕАЭС и ЕС одновременно, а также назвал откровенным его разговор с президентом России Владимиром Путиным, который прошел 1 апреля в Москве за закрытыми дверями.

В то же время Пашинян оценил визит в Москву как очень успешный. В открытой части разговора с Путиным, к которой имели доступ журналисты, он объяснил, почему Ереван избегает участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также рассказал о недовольстве отдельных граждан слишком свободным интернетом в республике.

