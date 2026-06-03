Раскрыто число удаленных с ЕГЭ российских школьников

Музаев: Четыре школьника были удалены с ЕГЭ в первый день

Четыре российских школьника были удалены с ЕГЭ в первый день проведения экзамена. Их число раскрыл глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«На текущий момент у нас есть информация по четырем удаленным участникам экзамена», — обозначил чиновник.

По его данным, один из выпускников был удален с экзамена за использование средств связи, еще трое — за использование шпаргалок.

1 июня в России проводились экзамены по химии, литературе и истории.

Ранее сообщалось, что обвиненный в списывании школьник из Кабардино-Балкарии пошел в суд и отстоял результат Единого государственного экзамена по физике. Было установлено, что у подростка был черновик, а не шпаргалка.