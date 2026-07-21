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19:00, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Ивлеева выпила кровь коровы

Блогерша Ивлеева приехала в Эфиопию и попробовала кровь коровы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница AGENT GIRL во «ВКонтакте»

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева приехала в Эфиопию и попробовала кровь коровы. Видео, снятое во время ее поездки, доступно в соцсети «ВКонтакте».

В ролике Ивлеева сходила на рынок Кей Афар в эфиопской долине Омо и купила корову, чтобы подарить ее местному племени. Вскоре она узнала от гида, что животное съедят. «Жалко, конечно, корову, но здесь свои правила», — сказала блогерша.

Затем члены племени расправились с коровой и набрали ее кровь в таз. «Сейчас племя будет пить кровь коровы. Это важно сделать в первые минуты после ее умерщвления. "Зачем?" — спросите вы. Во-первых, кровь — это вода. Также это быстрый, качественный способ получить белок. Ну и традиции, наверное, от них тоже никуда не уйдешь», — порассуждала она.

После этого Ивлееву угостили кровью животного — блогерша сделала несколько глотков. «На вкус — солоноватая, теплая жидкость», — поделилась она впечатлениями.

Ранее Ивлеева заявила, что не считает бойкот после «голой вечеринки» божьим наказанием. Она также рассказала, что после скандала проводила много времени в одиночестве, думая о будущем.

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