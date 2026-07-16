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19:26, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Ивлеева порассуждала о божьем наказании и смирении после скандала с «голой вечеринкой»

Блогерша Ивлеева заявила, что не считает бойкот после вечеринки божьим наказанием
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что не считает бойкот после «голой вечеринки» божьим наказанием. Об этом она порассуждала в Telegram-канале.

На вопрос подписчика о том, спрашивала ли она себя, почему отменили именно ее, Ивлеева ответила отрицательно. «Первые вопросы, которые я начала задавать себе: что мне делать с ситуацией, которая со мной произошла? Какие мне действия предпринять, чтобы это было максимально безопасно для меня и для моей семьи? Ну и все в таком роде», — заявила блогерша.

Она объяснила, что проблемы, которые на нее обрушились, были серьезными, и их решение волновало ее больше, чем размышления о «превратностях судьбы, божьем наказании или божьей милости».

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По словам Ивлеевой, после скандала она проводила много времени в одиночестве, думая о будущем. Первое время блогерша надеялась, что ей удастся вернуться к прежнему образу жизни, однако позднее она поняла, что это невозможно. «И [было] вот это вот смирение с тем, что реальность новая, она настала, и с ней надо что-то делать», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Ивлеева и ее муж Филипп Бегак начали распродавать недвижимость. По утверждению СМИ, причинами стали проблемы с бизнесом и падение доходов пары.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза и Анна Asti. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали бурные обсуждения: общественность возмутили откровенные наряды гостей. В результате блогерша потеряла рекламные и телевизионные контракты. Ее также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Долгое время Ивлеева не появлялась в публичном пространстве.

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