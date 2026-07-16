Ивлеева порассуждала о божьем наказании и смирении после скандала с «голой вечеринкой»

Блогерша Ивлеева заявила, что не считает бойкот после вечеринки божьим наказанием

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что не считает бойкот после «голой вечеринки» божьим наказанием. Об этом она порассуждала в Telegram-канале.

На вопрос подписчика о том, спрашивала ли она себя, почему отменили именно ее, Ивлеева ответила отрицательно. «Первые вопросы, которые я начала задавать себе: что мне делать с ситуацией, которая со мной произошла? Какие мне действия предпринять, чтобы это было максимально безопасно для меня и для моей семьи? Ну и все в таком роде», — заявила блогерша.

Она объяснила, что проблемы, которые на нее обрушились, были серьезными, и их решение волновало ее больше, чем размышления о «превратностях судьбы, божьем наказании или божьей милости».

По словам Ивлеевой, после скандала она проводила много времени в одиночестве, думая о будущем. Первое время блогерша надеялась, что ей удастся вернуться к прежнему образу жизни, однако позднее она поняла, что это невозможно. «И [было] вот это вот смирение с тем, что реальность новая, она настала, и с ней надо что-то делать», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Ивлеева и ее муж Филипп Бегак начали распродавать недвижимость. По утверждению СМИ, причинами стали проблемы с бизнесом и падение доходов пары.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза и Анна Asti. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали бурные обсуждения: общественность возмутили откровенные наряды гостей. В результате блогерша потеряла рекламные и телевизионные контракты. Ее также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Долгое время Ивлеева не появлялась в публичном пространстве.