Ивлееву оштрафовали за голую вечеринку

Суд оштрафовал блогершу Ивлееву на 100 тысяч рублей за голую вечеринку

Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогершу Анастасию Ивлееву за организацию голой вечеринки. Об этом сообщает ТАСС.

Ее обвинили в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Ивлеевой назначили наказание в виде административного штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что клуб «Мутабор», в котором проходила вечеринка, опечатали. В качестве официальной причины назвали нарушение правил розничной торговли алкоголем.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Гости были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Попавшие в сеть фото и видео с мероприятия спровоцировали волну общественного возмущения.

Многие участники мероприятия столкнулись с его последствиями. В частности, артисты Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) потеряли рекламные контракты с телеканалами ТНТ и НТВ. И другими компаниями. Кроме того, в отношении самой Ивлеевой проводят налоговую проверку.

