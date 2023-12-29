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19:09, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Ивлееву оштрафовали за голую вечеринку

Суд оштрафовал блогершу Ивлееву на 100 тысяч рублей за голую вечеринку
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогершу Анастасию Ивлееву за организацию голой вечеринки. Об этом сообщает ТАСС.

Ее обвинили в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Ивлеевой назначили наказание в виде административного штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что клуб «Мутабор», в котором проходила вечеринка, опечатали. В качестве официальной причины назвали нарушение правил розничной торговли алкоголем.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Гости были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Попавшие в сеть фото и видео с мероприятия спровоцировали волну общественного возмущения.

Многие участники мероприятия столкнулись с его последствиями. В частности, артисты Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) потеряли рекламные контракты с телеканалами ТНТ и НТВ. И другими компаниями. Кроме того, в отношении самой Ивлеевой проводят налоговую проверку.

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