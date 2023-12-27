Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб опечатали
Ночной клуб «Мутабор», проводивший ставшую резонансной голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, опечатали на месяц. Как передает со ссылкой на неназванного источника Shot в Telegram, это сделали сотрудники полиции и Роспотребнадзора.
«Официальной причиной опечатывания ночного клуба "Мутабор" стали нарушения правил розничной торговли алкоголем», — говорится в другом сообщении канала, в котором он также ссылается на источник.
Уточняется, что произошедшее внесет коррективы в ближайшие планы администрации площадки. В частности, клуб уже вынужден переносить новогодние мероприятия.
Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие звезды российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.
Многие участники мероприятия столкнулись с последствиями вечеринки. Например, артисты Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов с телеканалами ТНТ и НТВ и другими организациями. В отношении самой Ивлеевой проводится налоговая проверка.