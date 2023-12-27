Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:37, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб опечатали

Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб «Мутабор» опечатан на месяц

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ночной клуб «Мутабор», проводивший ставшую резонансной голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, опечатали на месяц. Как передает со ссылкой на неназванного источника Shot в Telegram, это сделали сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

«Официальной причиной опечатывания ночного клуба "Мутабор" стали нарушения правил розничной торговли алкоголем», — говорится в другом сообщении канала, в котором он также ссылается на источник.

Уточняется, что произошедшее внесет коррективы в ближайшие планы администрации площадки. В частности, клуб уже вынужден переносить новогодние мероприятия.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие звезды российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.

Многие участники мероприятия столкнулись с последствиями вечеринки. Например, артисты Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов с телеканалами ТНТ и НТВ и другими организациями. В отношении самой Ивлеевой проводится налоговая проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные овладели важным опорным пунктом в ДНР. Там нашли арсенал западных ракет

      Занимавшегося сексом с девочкой-подростком полицейского заключили под стражу

      В США с туриста посреди дня под дулом пистолета сняли Rolex за 4 миллиона рублей

      Борец-чемпион ответил на сравнение Винер российских спортсменов с бомжами

      В Минфине оценили сроки снижения ключевой ставки в России

      «Калашников» завершил поставки «Краснополей» заказчику

      Путин поручил решить проблему с зарплатами учителей

      Новое правительство Польши сохранит рекордные расходы на оборону

      «Не понимаю, почему не дали» Россиянам регулярно отказывают в кредитах без видимых причин. Как исправить ситуацию?

      Реклама

      Дочь Канье Уэста пришла на семейную вечеринку в куртке отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости