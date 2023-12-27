Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб опечатали

Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб «Мутабор» опечатан на месяц

Ночной клуб «Мутабор», проводивший ставшую резонансной голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, опечатали на месяц. Как передает со ссылкой на неназванного источника Shot в Telegram, это сделали сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

«Официальной причиной опечатывания ночного клуба "Мутабор" стали нарушения правил розничной торговли алкоголем», — говорится в другом сообщении канала, в котором он также ссылается на источник.

Уточняется, что произошедшее внесет коррективы в ближайшие планы администрации площадки. В частности, клуб уже вынужден переносить новогодние мероприятия.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие звезды российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.

Многие участники мероприятия столкнулись с последствиями вечеринки. Например, артисты Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов с телеканалами ТНТ и НТВ и другими организациями. В отношении самой Ивлеевой проводится налоговая проверка.