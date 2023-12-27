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13:10, 27 декабря 2023Культура

Участники голой вечеринки Ивлеевой лишились рекламных контрактов

Билан, Лолита и Киркоров лишились рекламных контрактов после вечеринки Ивлеевой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Участники голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor начали лишаться рекламных контрактов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, МТС, ТНТ, НТВ, а также ряд других медиа и рекламных компаний заморозили контракты с такими артистами, как Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), а также с самой Ивлеевой.

По мнению участников рынка, в будущем компании также могут подать иск против артистов из-за причинения репутационного ущерба.

Также отмечается, что некоторые телеканалы, рекламные агентства и компании из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с вышеупомянутыми представителями шоу-бизнеса и Глюкозой (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова).

Ранее голую вечеринку Ивлеевой признали пропагандой нетрадиционных отношений. Об этом было сказано в решении Лефортовского суда Москвы в рамках дела рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев).

Скандальное мероприятие состоялось в ночь на 21 декабря в московском Mutabor. Гостями были в том числе артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Asti и Ксения Собчак.

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      Варвара Кошечкина
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