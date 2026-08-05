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04:16, 5 августа 2026Ценности

Сидни Суини вызвала ажиотаж новыми фото в нижнем белье для рекламы своего бренда

Актриса Сидни Суини восхитила фанатов откровенными фото для рекламы бренда Syrn
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @syrn

Американская актриса Сидни Суини показала новые откровенные фото для рекламы своего бренда нижнего белья Syrn и вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда «Эйфории» снялась в бюстгальтере и трусах белого цвета, оформленных кружевами. При этом она позировала в атласном халате, верх украшен был дополнен мехом. Эффектный образ дополнили макияж с акцентом на глаза и объемная прическа.

Публикация набрала 26 тысяч лайков. Поклонники восхитились рекламой нового комплекта нижнего белья. «Какая красота», «Прекрасная богиня», «Она идеальна», «Самая красивая девушка на планете», «Ты замечательна», — высказывались они.

В июле сообщалось, что надпись на трусах из коллекции бренда Суини разозлила фанатов певицы Тейлор Свифт.

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