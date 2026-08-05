Сидни Суини вызвала ажиотаж новыми фото в нижнем белье для рекламы своего бренда

Актриса Сидни Суини восхитила фанатов откровенными фото для рекламы бренда Syrn

Американская актриса Сидни Суини показала новые откровенные фото для рекламы своего бренда нижнего белья Syrn и вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда «Эйфории» снялась в бюстгальтере и трусах белого цвета, оформленных кружевами. При этом она позировала в атласном халате, верх украшен был дополнен мехом. Эффектный образ дополнили макияж с акцентом на глаза и объемная прическа.

Публикация набрала 26 тысяч лайков. Поклонники восхитились рекламой нового комплекта нижнего белья. «Какая красота», «Прекрасная богиня», «Она идеальна», «Самая красивая девушка на планете», «Ты замечательна», — высказывались они.

В июле сообщалось, что надпись на трусах из коллекции бренда Суини разозлила фанатов певицы Тейлор Свифт.