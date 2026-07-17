Надпись на трусах из коллекции бренда Сидни Суини разозлила фанатов Тейлор Свифт

Актриса Сидни Суини выпустила новую коллекцию нижнего белья и разозлила фанатов певицы Тейлор Свифт. Обсуждение на данную тему появилось в X (ранее — Twitter).

Поклонница поп-исполнительницы, ведущая блог под никнеймом @killa_shannon, разместила скриншот сторис звезды «Эйфории» из ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На нем были запечатлены трусы из недавнего запуска бренда Syrn, на которых была вышита надпись But daddy I love him! («Но, папа, я люблю его!»). При этом к самой публикации Суини отметила, что все новые модели нижнего белья будут оформлены ее любимыми фразами.

Однако пользовательница сети заметила, что данная фраза является названием одной из самых популярных песен Свифт. По ее мнению, актриса специально использует творчество певицы для продвижения своей марки. «Девушка Скутера Брауна нанесла цитату из песни Тейлор Свифт на трусы, которые продает ее бренд. Дрянная девчонка», — возмутилась автор поста.

С высказыванием юзерши согласились другие фанаты знаменитости. Некоторые из них отметили, что решение Сидни использовать название песни для своей продукции было целенаправленным. Известно, что у Свифт и возлюбленного актрисы, музыкального продюсера Скутера Брауна был конфликт из-за авторских прав на ее треки. «Это так странно», «Тейлор следует подать в суд», «Сидни умудряется находить способы еще больше опозориться», «Мне все равно, откуда эта фраза взялась, но эти трусы сами по себе странные», «Как же отвратительно», — писали комментаторы.

Ранее Сидни Суини призвали прийти к Богу из-за чрезмерно откровенной съемки.