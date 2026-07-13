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21:18, 13 июля 2026Ценности

Сидни Суини призвали прийти к Богу из-за чрезмерно откровенной съемки

Актриса Сидни Суини снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Syrn
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Американская актриса Сидни Суини снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Syrn и нарвалась на хейт в соцсетях. На комментарии фанатов обратили внимание в Daily Mail.

Звезда «Эйфории» позировала в белом боди из полупрозрачного кружева с глубоким V-образным декольте до пупка. Дополняли образ чулки в тон комплекту.

Кадр: @sydney_sweeney

Пользователи сети обругали Суини за чрезмерно откровенную съемку и призвали ее прийти к Богу. «Сидни, я надеюсь, что ты прийдешь к Богу. Никакая слава не сравнится с миром и спокойствием, которые он дарует», «Ты становишься Кэсси [героиня актрисы из "Эйфории"] в реальной жизни», «Это уже слишком», — высказывались поклонники.

В июне Сидни Суини в броском наряде засняли на свидании с миллиардером Скутером Брауном. Она предстала перед камерами в черном приталенном мини-платье с глубоким декольте.

Известно, что Суини и Браун начали встречаться в сентябре 2025 года после знакомства на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес в Венеции, Италия. В апреле текущего года Браун официально подтвердил их отношения, опубликовав совместное фото в соцсетях.

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