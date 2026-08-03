Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:11, 3 августа 2026 (обновлено: 17:29, 3 августа 2026)Интернет и СМИ

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что на iPhone не предустанавливается «Макс»
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple из-за того, что на устройства iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Apple не исполнила предупреждение ФАС в части предустановки на устройства с операционной системой iOS мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, может ли разбирательство между ФАС и Apple повлиять на рядовых российских пользователей. Эксперт допустил два варианта развития событий: согласно одному из них, компания согласится выплатить штраф.

1 июля стало известно, что ФАС выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских систем и приложений. В ведомстве указали, что на iPhone и iPad предустановлена иностранная поисковая система, а российские сервисы нужно выбирать вручную. Также там заявили, что компания не исполняет требования законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Уточнялось, что в случае неисполнения предписаний корпорации грозит штраф в размере четырех миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    В США высказались о сроках сделки с Украиной по производству Patriot
    Трамп назвал скупку иены американцами «актом дружбы» с Японией
    Основатель российского косметического бренда раскрыл секрет популярности марки
    На Украине сделали заявление об урегулировании конфликта в 2026 году
    Стало известно о разрушении энергосистемы Украины
    Организаторы концерта Билана посоветовали недовольным зрителям не подходить к сцене
    Филиппа Киркорова назвали синтоловым королем из-за внешности на видео с концерта
    Москвичей предупредили о возвращении жары
    «Севмаш» сдаст ВМФ России два корабля до конца 2026-го
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok