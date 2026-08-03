ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что на iPhone не предустанавливается «Макс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple из-за того, что на устройства iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Apple не исполнила предупреждение ФАС в части предустановки на устройства с операционной системой iOS мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, может ли разбирательство между ФАС и Apple повлиять на рядовых российских пользователей. Эксперт допустил два варианта развития событий: согласно одному из них, компания согласится выплатить штраф.

1 июля стало известно, что ФАС выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских систем и приложений. В ведомстве указали, что на iPhone и iPad предустановлена иностранная поисковая система, а российские сервисы нужно выбирать вручную. Также там заявили, что компания не исполняет требования законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Уточнялось, что в случае неисполнения предписаний корпорации грозит штраф в размере четырех миллиардов рублей.