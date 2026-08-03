Российским спортсменам присудили победу после отказа Новой Зеландии от матча

Сборной России по футзалу присудили техническую победу над Новой Зеландией на международном турнире Continental Futsal Championship. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В РФС рассказали, что новозеландская сторона отказалась от проведения матча. В результате россиянам засчитали победу со счетом 3:0.
Соревнования проходят с 1 по 6 августа в Бангкоке. В турнире участвуют команды России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.
В первом туре группового этапа сборная России сыграла вничью с Вьетнамом — 2:2. Следующий матч команда проведет 5 августа против Афганистана.
Сборная России по футзалу (мини-футболу) допущена к товарищеским матчам и коммерческим международным турнирам (например, участвует в турнирах в Таиланде), однако официальный запрет ФИФА и УЕФА на участие в официальных отборочных турнирах, чемпионатах мира и Лиге чемпионов для российских сборных и клубов сохраняется из-за общих футбольных санкций.