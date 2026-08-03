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18:35, 3 августа 2026 (обновлено: 18:36, 3 августа 2026)Россия

Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

Финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» встретили Путина овациями
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Появление президента России Владимира Путина на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» вызвало бурные аплодисменты. Об этом пишет ТАСС.

По задумке, выйдя на сцену, президент должен был принять символический пас, который дал ему мальчик-соведущий. Он отбил мяч, но тот ударился о препятствие и отскочил обратно. Отбитый еще раз пас вызвал у детей восторг.

Путин поблагодарил участников конкурса за теплый прием и пообщался с ними. В своей речи он также поблагодарил детей за участие в конкурсе и пожелал им удачи.

«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — отметил президент.

3 августа глава государства прилетел в Красноярск для участия в торжественном завершении конкурса. Также у него запланировано несколько рабочих мероприятий в городе.

Ранее Путин посоветовал россиянам не расходовать силы зря, чтобы всегда оставаться в форме. Еще одним способом оставаться в строю он назвал спорт и регулярную физическую активность.

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