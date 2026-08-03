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19:26, 3 августа 2026 (обновлено: 19:34, 3 августа 2026)Моя страна

Россиянин выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею и раскрыл свой лайфхак

Россиянин из Пермского края выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: DiPres / Shutterstock / Fotodom

Российский водитель из Пермского края выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею и раскрыл свой лайфхак, принесший ему крупную сумму денег. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что Владимир принял участие в лотерее «Сумма фортуны». Мужчина признался, что всегда покупал билеты в одну и ту же дату. 15-е число принесло ему удачу и в первый раз, когда он выиграл 8 тысяч рублей. Теперь же водителю удалось увеличить сумму многократно.

Владимир хочет потратить деньги на покупку автомобиля.

Ранее россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей.

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