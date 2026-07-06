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18:51, 6 июля 2026Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

Россиянин из Красноярского края выиграл в лотерею 16,4 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: slawomir.gawryluk / Shutterstock / Fotodom

Россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей. Об этом сообщает Newslab.

Уточняется, что житель Норильска прежде уже получал призы в размере 60 и 100 тысяч рублей. Теперь же размер его выигрыша составил 16,4 миллиона рублей. Беляков признался, что его все считают везучим.

«Я купил билет перед встречей с другом и отметил случайные числа. Позже решил проверить результат в мобильном приложении и, увидев крупную сумму, поделился с другом этой радостью», — поделился он.

Ранее российский пенсионер из Новосибирска получил предсказание о победе от подруги жены и выиграл в лотерею пять миллионов рублей.

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