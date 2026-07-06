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20:50, 6 июля 2026Мир

Польша резко сократила помощь Украине

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Варшава резко сократила помощь Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Варшава резко сократила военную помощь Киеву, включая поставки техники и боеприпасов, так как большая часть того, что можно было передать, уже отдана. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что то, что можно было отдать, уже отдано», — сказал глава военного ведомства.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что правительство Дональда Туска, пришедшее к власти в конце 2023 года, уже предоставило ракеты, бомбы, боеприпасы для гранатометов, а также запчасти для авиации и средства личного пользования.

4 июля появились подробности отказа от плана передачи Польшей истребителей МиГ-29 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого в Минобороны Польши сообщили, что сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако украинская сторона утверждает, что Киев их не принял из-за плохого качества авиации.

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