Песков высказался о контактах России с Telegram

Песков заявил, что Россия продолжает контакты с мессенджером Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о контактах России с представителями мессенджера Telegram. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля, в частности, заявил, что российская сторона продолжает контакты с платформой. Он уточнил, что обсуждения касаются восстановления доступа к Telegram.

При этом Песков отметил, что со стороны мессенджера пока нет большой активности.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разблокировать Telegram. Парламентарии, среди прочего, отметили, что на ограничительные меры тратят десятки миллиардов рублей.

В мае сообщалось, что Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки. Уточнялось, что контент сообществ был связан с терроризмом.