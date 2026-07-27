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18:40, 27 июля 2026 (обновлено: 18:46, 27 июля 2026)Культура

Ваню Дмитриенко окрестили глотком полезной субстанции

Критик Соседов: Ваня Дмитриенко это глоток свежего воздуха на фоне стареющих артистов
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причину популярности певца Вани Дмитриенко, сравнив его с полезной субстанцией. Его слова передает «Общественная служба новостей».

«Ваня стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов», — заявил Соседов.

Критик отдельно подчеркнул, что Дмитриенко удалось соединить несочетаемое — например, масштаб и нишевость: «Он покорил всех, объединил поколения. Внес новизну, которой так не хватало. Это вам не Долина с ее старыми хитами, это вам не Дронов со своими узконаправленными песнями. Это нечто более масштабное, но в то же время нишевое».

Также критик отметил, что на интересе публики положительно сказался роман Дмитриенко с артисткой Анной Пересильд. По мнению Соседова, помимо песни «Шелк», слушатели особенно запомнили дуэт с Пересильд под названием «Силуэт».

Ранее Дмитриенко признался, что съел крем с ядом гадюки, и выразил надежду, что выживет.

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