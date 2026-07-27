В МИД России отреагировали на высылку российского дипломата из Румынии

Захарова: Недружественные действия властей Румынии получат надлежащий ответ

Россия даст надлежащий ответ на решение властей Румынии о высылке сотрудника российского посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, текст заявления внешнеполитического ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Обвинения румын голословны, претензии не обоснованы. Эти недружественные действия получат надлежащий ответ», — сказала она.

Ранее власти Румынии объявили о высылке сотрудника посольства России в республике. «В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой его уведомили о неприемлемости действий члена российской миссии в Бухаресте, обязав покинуть территорию Румынии в течение пяти дней», — сказано в заявлении.

До этого МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева из-за инцидентов с дронами над территорией европейской страны.