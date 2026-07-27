Российский детский психолог изнасиловал двух мальчиков на приеме

Во Владикавказе мужчина получил 17 лет колонии за надругательство над детьми

Во Владикавказе суд приговорил жителя региона к 17 годам лишения свободы за надругательство над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия — Алания.

По данным РИА Новости, фигурант — детский психолог. Он занимался с детьми с особенностями развития. В марте 2026 года он пытался свести счеты с жизнью в СИЗО, но его спасли медики.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних лиц»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних сроком на 15 лет. Также к нему будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Как установил суд, в период с августа 2025 года по январь 2026-го осужденный изнасиловал двух мальчиков на своем приеме.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать привела к педофилу 12-летнюю дочь, чтобы не разрывать с ним общение.